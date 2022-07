Утечка: новые скриншоты и геймплей с перестрелками из ремейка The Last of Us

Вчера в сеть попали кадры и катсцена из ремейка The Last of Us. Утечки продолжаются, поскольку сегодня появилось ещё несколько скриншотов и полноценный геймплей с перестрелками.

На YouTube уже появился фрагмент игрового процесса с засадой, которую мародёры устроили для Джоэла и Элли. В ролике можно увидеть, как Джоэл отстреливается от бандитов, сражается в ближнем бою и прячется за укрытиями.

Стоит отметить, что графически проект выглядит впечатляюще, однако каких-то серьёзных изменений в плане геймплея не замечено. Инсайдер Ник Бейкер утверждает, что это финальная версия игры, глобально она не изменится.

Также можно рассмотреть и новые скриншоты, а на одном из кадров показан обновлённый интерфейс с более глубокими графическими опциями.

Ремейк The Last of Us выйдет на PS5 уже 2 сентября. Потом игра доберётся и до ПК.