Настоящий квиддич переименуют из-за позиции Джоан Роулинг по ЛГБТ
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Международная ассоциация квиддича сообщила, что изменит название известной спортивной игры из вселенной «Гарри Поттера». Теперь она будет называться квадбол.
По словам представителей ассоциации, название решили изменить из-за трансфобной позиции автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Также отметили, что торговая марка «квиддич» принадлежит кинокомпании Warner Bros. Из-за этого с организацией матчей есть трудности.
Во-первых, Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, всё чаще подвергается пристальному вниманию из-за трансфобной позиции. Как минимум три главных актёра из «Гарри Поттера» раскритиковали писательницу. Кроме того, виды спорта, вдохновленные квиддичем, продолжают развиваться как другие виды спорта, которые возникли скромно.
В настоящий квиддич играют 39 стран. Этот вид спорта был придуман в «Гарри Поттере», однако впоследствии им стали заниматься профессионально.
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