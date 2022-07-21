Настоящий квиддич переименуют из-за позиции Джоан Роулинг по ЛГБТ

Международная ассоциация квиддича сообщила, что изменит название известной спортивной игры из вселенной «Гарри Поттера». Теперь она будет называться квадбол.

По словам представителей ассоциации, название решили изменить из-за трансфобной позиции автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Также отметили, что торговая марка «квиддич» принадлежит кинокомпании Warner Bros. Из-за этого с организацией матчей есть трудности.

Во-первых, Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, всё чаще подвергается пристальному вниманию из-за трансфобной позиции. Как минимум три главных актёра из «Гарри Поттера» раскритиковали писательницу. Кроме того, виды спорта, вдохновленные квиддичем, продолжают развиваться как другие виды спорта, которые возникли скромно.

В настоящий квиддич играют 39 стран. Этот вид спорта был придуман в «Гарри Поттере», однако впоследствии им стали заниматься профессионально.