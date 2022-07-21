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Для inFAMOUS: Second Son раздают редкое дополнение

Для inFAMOUS: Second Son раздают редкое дополнение
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Разработчики inFAMOUS: Second Son раздают дополнение Cole's Legacy, которое может забрать каждый обладатель игры в PS Store. Ранее расширение можно было получить за покупку специального издания игры или за предзаказ, однако студия Sucker Punch приняла решение подарить его всем тем, кто пропустил DLC.

Дополнение Cole's Legacy раскрывает цепь событий, произошедших между inFAMOUS 2 и inFAMOUS: Second Son. За полное прохождение DLC игрок получит куртку Коула — главного героя первых двух частей. В России расширение можно забрать в европейском магазине PS Store, после этого оно будет работать и на российском аккаунте.

inFAMOUS: Second Son — экшен в открытом мире про Делсина Роу, который обладает суперспособностями. По ходу игры он приобретает новые способности и становится либо героем, либо злодеем — в зависимости от принимаемых решений. Проект доступен на PS4 и PS5.

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