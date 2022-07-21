В Бангладеше арестовали более 100 геймеров — они играли на турнире по запрещённой игре

Полиция Бангладеша задержала более сотни участников во время рейда на мероприятие по игре PUBG Mobile. Оказалось, что геймеры организовали киберспортивный турнир по «королевской битве», несмотря на запрет властей страны.

Большую часть задержанных составляют студенты: организаторы и участники PUBG Mobile LAN. По данным Dotesports, минимум 24 человека проведут 48 часов под стражей за нарушение закона. Сейчас полиция пытается установить возраст остальных участников турнира — совершеннолетние получат аналогичное наказание в виде тюремного заключения.

В августе 2021 года правительство Бангладеша запретило PUBG Mobile и Free Fire. В стране уверены, что эти игры слишком жестоки и негативно влияют на молодёжь.