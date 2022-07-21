Ана де Армас не видит смысла в женской версии Джеймса Бонда

Ана де Армас пообщалась с британским таблоидом The Sun на тему женской версии самого известного агента Джеймса Бонда. По мнению актрисы, она бы хотела, чтобы Бонда и дальше играли мужчины.

Также де Армас выразила надежду, что в будущих проектах франшизы женским персонажам будет уделяться больше времени. По мнению актрисы, это куда интереснее, чем переворачивать всё с ног на голову.

В женской версии Бонда нет необходимости. Знаете, нет смысла красть персонажа, чтобы получить эту роль. Всё начиналось с романов, которые в итоге развили вселенную и привели к тому, что сейчас существует.

В фильме «Не время умирать» де Армас сыграла роль Паломы. После её появления многие фанаты захотели увидеть спин-офф про героиню. Кто знает, может когда-нибудь мы его увидим.