По Detroit: Become Human выйдет манга с событиями в Японии
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Одна из лучших игр в жанре «интерактивное кино», Detroit: Become Human получит спин-офф в виде манги под названием Tokyo Stories. Авторы расскажут историю андроидов в Японии, которые обретают сознание и устраивают революцию. Судя по всему, сюжет будет отчасти повторять историю Detroit, однако его адаптируют под восточные реалии.
Сценаристом манги выступил Саруватари Казами, художником — Мото Сумида. Создание произведения также курировала Quantic Dream — создатели оригинальной игры. Разработчики следили за тем, чтобы авторы спин-оффа соблюдали канон проекта и не выходили за его рамки.
Tokyo Stories поступит в продажу уже 22 июля в Японии. Скорее всего, позже мангу можно будет купить и в России.
Страница Tokyo Stories
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