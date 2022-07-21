По Detroit: Become Human выйдет манга с событиями в Японии

Одна из лучших игр в жанре «интерактивное кино», Detroit: Become Human получит спин-офф в виде манги под названием Tokyo Stories. Авторы расскажут историю андроидов в Японии, которые обретают сознание и устраивают революцию. Судя по всему, сюжет будет отчасти повторять историю Detroit, однако его адаптируют под восточные реалии.

Сценаристом манги выступил Саруватари Казами, художником — Мото Сумида. Создание произведения также курировала Quantic Dream — создатели оригинальной игры. Разработчики следили за тем, чтобы авторы спин-оффа соблюдали канон проекта и не выходили за его рамки.

Tokyo Stories поступит в продажу уже 22 июля в Японии. Скорее всего, позже мангу можно будет купить и в России.