«Будем признательны, если вы купите». Persona 5 не дадут обновить для PS5

Atlus подтвердила, что владельцы Persona 5 Royal на PS4 не смогут ни в каком виде обновиться до версии игры для PlayStation 5.

К сожалению, подобное обновление не предусмотрено. Мы будем признательны, если вы купите Persona 5 Royal в версии для PS5, когда будете играть на PS5.

Подобное наверняка бы вызвало громкий скандал в случае других издателей, но поклонники Atlus уже успели свыкнуться с непопулярными решениями компании. Да, крайне неприятно, но что поделать — подобным студия славиться.

Persona 5 около восьми лет была эксклюзивом PlayStation и в конце октября выйдет на Xbox, Nintendo Switch и ПК. Затем последуют и другие игры серии — Persona 4 Golden и Persona 3 Portable. Они также появятся на PS4.

Persona 5 — эталонная японская ролевая игра, на прохождение которой уйдёт около 100 часов.