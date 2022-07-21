Киллиан Мёрфи и ядерный взрыв на постере «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Universal Pictures опубликовала постер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. На нём изображён создатель ядерной бомбы Роберт Оппенгеймер (Киллиан Мёрфи) на фоне мощного взрыва.

«Оппенгеймер» расскажет историю американского физика Роберта Оппенгеймер — научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Судя по всему, зрителям покажут процесс разработки и первые испытания атомного оружия.

Вместе с Киллианом Мёрфи в картине сыграли и другие голливудские звёзды, включая Эмили Блант, Мэтта Деймона, Роберт Дауни-младшего, Флоренс Пью, Рами Малека, Дэйна ДеХаана и Густафа Скарсгарда. Премьера ленты намечена на 21 июля 2023 года.