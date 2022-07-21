Киллиан Мёрфи и ядерный взрыв на постере «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
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Universal Pictures опубликовала постер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. На нём изображён создатель ядерной бомбы Роберт Оппенгеймер (Киллиан Мёрфи) на фоне мощного взрыва.
«Оппенгеймер» расскажет историю американского физика Роберта Оппенгеймер — научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Судя по всему, зрителям покажут процесс разработки и первые испытания атомного оружия.
Вместе с Киллианом Мёрфи в картине сыграли и другие голливудские звёзды, включая Эмили Блант, Мэтта Деймона, Роберт Дауни-младшего, Флоренс Пью, Рами Малека, Дэйна ДеХаана и Густафа Скарсгарда. Премьера ленты намечена на 21 июля 2023 года.
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