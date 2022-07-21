А вы тоже неправильно держите геймпад?

У каждого человека есть свои особенности во время игры в видеоигры, а особенно это касается владельцев консолей, поскольку управление там осуществляется с помощью геймпада.

Недавно на форуме ResetEra пользователь под ником Dest рассказал, что его удивило, как люди держат контроллер в руке. Он создал опрос, в котором узнал, какие пальцы находятся у геймеров на курках (L2 и R2 на PlayStation) и бамперах (L1 и R1 на PlayStation). Судя по результатам, большинство использует указательный палец для курков.

Из 482 человек лишь 46 нажимает на триггеры средним пальцем. Кто-то считает, что это заведомо верное применение, поскольку так удобнее и практичнее. Для одних это приемлемо, другие же говорят, что удобнее держать на курке указательный палец. Конечно, есть и шуточные ответы.

В 99% случаев я просто использую указательные пальцы для всех триггеров, если только какая-то игра не требует чего-то особенного. Мне просто неудобно использовать четыре пальца.

Люди что, используют для триггеров указательные пальцы? Как?!

Использую большой палец для бамперов.

Указательные пальцы на триггерах должны быть обязательно. Они более гибкие, чем средние пальцы, не говоря уже о том, что так намного удобнее.

Средний палец может быть немного более эффективным в некоторых играх, но мне всё равно. Использую указательный для курков и триггеров.

Эту тему, кажется, можно обсуждать бесконечно. Расскажите в комментариях, а как удобнее использовать геймпад вам?