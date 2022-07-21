MultiVersus покорила игроков: пиковый онлайн в Steam превысил 60 тыс. человек

19 июля стартовал ранний доступ в открытую бету файтинга MultiVersus. Для того, чтобы попасть в игру пораньше, игрокам необходимо создать аккаунт WB Games, связать его с Twitch и посмотреть 60 минут любой трансляции с упоминанием механики Drops. Подробнее об этом можно почитать в нашем гайде.

Новость по теме Как поиграть в MultiVersus

Судя по всему, MultiVersus вызвала нешуточный ажиотаж в Steam. Ежедневно в проект заходят более 60 тыс. игроков, а ведь открытое бета-тестирование начнётся лишь 26 июля. Отзывов пока немного, но пользователи в основном хвалят проект за самобытность и очень весёлый геймплей.

MultiVersus — бесплатный файтинг в духе Super Smash Bros., где собрались самые известные и культовые герои фильмов, комиксов, сериалов и игр Warner Bros. — от Бэтмена и Шэгги до Тома и Джерри. Полноценный релиз игры должен состояться до конца года.