Российский игрок Entity по Dota 2 получил визу в США. Второй ждёт собеседования

Капитан европейской команды Entity Gaming Дмитрий Fishman Полищук рассказал о статусе виз в США, которые игроки коллектива оформляют перед глобальным турниром PGL Arlington Major по Dota 2.

В соцсетях Полищук поделился новостью, что четыре игрока и тренер получили необходимые документы для въезда в США. Последним стал россиянин Владислав Kataomi Семёнов, который прошёл интервью в посольстве со второго раза. Теперь клуб надеется, что керри Иван Pure Москаленко тоже сможет получить визу — его собеседование намечено на ближайшие дни.

В мае 2021 года Москаленко во время матча Dota Pro Circuit нарисовал на мини-карте символ «Z», после чего его команду дисквалифицировали с турнира. После этого ряд украинских комментаторов и аналитиков призвали пожизненно отстранить россиянина и запретить ему въезд в США и страны Европы.