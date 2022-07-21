Российский игрок Entity по Dota 2 получил визу в США. Второй ждёт собеседования

Капитан европейской команды Entity Gaming Дмитрий Fishman Полищук рассказал о статусе виз в США, которые игроки коллектива оформляют перед глобальным турниром PGL Arlington Major по Dota 2.
В соцсетях Полищук поделился новостью, что четыре игрока и тренер получили необходимые документы для въезда в США. Последним стал россиянин Владислав Kataomi Семёнов, который прошёл интервью в посольстве со второго раза. Теперь клуб надеется, что керри Иван Pure Москаленко тоже сможет получить визу — его собеседование намечено на ближайшие дни.
В мае 2021 года Москаленко во время матча Dota Pro Circuit нарисовал на мини-карте символ «Z», после чего его команду дисквалифицировали с турнира. После этого ряд украинских комментаторов и аналитиков призвали пожизненно отстранить россиянина и запретить ему въезд в США и страны Европы.
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