Джефф Бриджес: «Железный человек» — лучший фильм Marvel

На днях Джефф Бриджес рассказал о своей кинокарьере изданию Vanity Fair. В ролике актёр вспомнил много фильмов, но самая забавная история произошло с «Железным человеком».

Дело в том, что ему, Роберту Дауни-младшему и режиссёру Джону Фавро не понравился первоначальный сценарий Marvel. Авторы решили доработать его по своему усмотрению, однако уже в первый день съёмочная команда столкнулась с проблемами. Боссы Marvel не оценили их подход и потребовали работать по оригинальному сценарию.

Мы потратили несколько недель на доработку сценария, потому что оригинальный нам не понравился. И в первый же день съёмок Marvel выбросила наш сценарий, сказав, что так не пойдёт. Нужно сделать так и вот так. Мы все были в растерянности: с каким сценарием работать, какие реплики говорить и что вообще делать?

Бриджес признался, что вся ситуация чуть не свела его с ума, однако в какой-то момент он расслабился и решил провести съёмочное время с удовольствием. Актёр заявил, что до сих пор считает «Железного человека» лучшим фильмом Marvel, хоть и признаёт, что в этом случае он предвзят. Особенной похвалы удостоился режиссёр Джон Фавро.

На мой взгляд, это лучший фильм Marvel. Конечно же, я предвзят, но играть в «Железном человеке» было невероятно приятно. А как Джон Фавро умудрялся общаться с актёрами, при этом быть сценаристом и разбираться во всех этих железных костюмах… Этот человек умеет всё, он невероятен.