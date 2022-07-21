В России частично отменят параллельный импорт некоторых групп товаров

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта для некоторых групп товаров. Он подчеркнул, что параллельный импорт в России — это временное решение, которое ввели для балансировки рынка. При этом пока неясно, какие именно группы товаров скоро перестанут завозить в Россию.

Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции.

Премьер Михаил Мишустин также отметил важность сбора данных по доле рынка отечественной продукции и перспективам её роста.

Параллельный импорт в России ввели после ухода крупных западных компаний. К середине июня в страну поступали приблизительно 75 групп товаров, включая продукты Sony, Samsung, Apple, IBM, Siemens, Bosch, Mitsubishi, Toyota и других компаний.