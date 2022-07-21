Новое расширение GTA Online выйдет 26 июля — его посвятят мировому кризису

Rockstar анонсировала очередное обновление GTA Online под названием The Criminal Enterprises. Сюжет апдейта посвятят резко возросшим ценам на газ и нефть во всём штате Сан-Андреас, а также аномальной жаре. Тем временем байкеры, владельцы ночных клубов и оружейники вступают в борьбу за власть над городом.
Экономика Южного Сан-Андреаса в кризисе. Цены на газ подскочили до самого высокого уровня за последние десятилетия, цепочки поставок находятся в подвешенном состоянии, а штат охватила аномальная жара.
В The Criminal Enterprises игроков ждут новые задания и различные улучшения, в том числе значительное расширение бизнес-перспектив для криминальной карьеры, а также специальные миссии с агентами подразделения IAA.
Разработчики значительно повысят награды за выполнение определённых заданий — теперь пользователям станет гораздо проще взбираться по криминальной лестнице. В игру также добавят новую технику, снаряжение и специальные летние ивенты, на которых геймеры смогут приобрести уникальные автомобили.
Релиз The Criminal Enterprises состоится 26 июля на ПК и консолях.
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