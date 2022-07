Игроки недовольны ремейком The Last of Us после утечки геймплея

До выхода The Last of Us: Part 1 остаётся чуть больше месяца, но до сих пор Naughty Dog не показывала ни единого геймплейного кадра. Ситуация изменилось несколько часов назад, когда появилось немало геймплейных кадров ремейка. Однако они разочаровали игроков.

С самого анонса разработчики утверждали, что The Last of Us: Part 1 — ремейк, созданный с нуля. Команда не только улучшила графику, но и в значительной мере изменила игровой процесс. На утёкших кадрах, правда, этого вообще не видно.

Как отмечают игроки, многие анимации напрямую пришли из оригинала для PS3, хотя некоторые вещи всё же доработали. Однако никакого качественного скачка люди не заметили — к примеру, искусственный интеллект ведёт себя примерно так же. Да и даже ложиться, похоже, нельзя.

Это ремастер ремастера. Это не выглядит многообещающе и не стоит 70 долларов.

Никаких продвинутых приёмов для боёв (даже нет уворота), никаких улучшений в ИИ врагов (ни криков для помощи, ни агонических стонов, ни выкриков имён людей), те же анимации, число и расстановка врагов.

Геймплей выглядит… как ремастер, а не ремейк. Это нормально, но цена в $ 70… мда.

Камнем преткновения ремейка с самого анонса стала стоимость в $ 70. Стандартная цена для эксклюзивов PS5 выглядит особенно странно в случае ремейка — особенно после утечек, где всё выглядит не так, как обещали разработчики.

При этом оригинал на PS3 в 2013 году продавали за $ 60, а в его состав входил мультиплеер. Более того, ремастер для PS4 вообще продавали за $ 50 — а туда, помимо игры с онлайна, ещё и входило дополнение Left Behind.

The Last of Us: Part 1 выходит 2 сентября на PS5, а позже появится на ПК.