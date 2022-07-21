В Epic Games Store раздают Tannenberg — шутер про Первую мировую. Забрать можно и в РФ

В Epic Games Store началась очередная раздача. В этот раз игроков порадуют Tannenberg — сетевым шутером от первого лица про восточный фронт Первой мировой войны. В бой отправляются сразу 64 игрока в двух командах, которые должны захватывать стратегические объекты и сражаться друг другом. Многие пользователи сравнивают проект с Battlefield 1, при этом называя его более хардкорным наследником шутера DICE.

Забрать Tannenberg можно до 28 июля, 18:00 мск — в том числе и в России.

На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Lawn Mowing Simulator — симулятор стрижки газонов. Несмотря на комичное описание, проект в целом хвалят за реалистичную физику травы и красивые пейзажи Великобритании. Её также можно будет забрать в России.