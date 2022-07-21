Организаторы TwitchCon сломали косплеерше меч и довели её до слёз

С популярной косплеершой Team_Nikachu произошёл неприятный инцидент на TwitchCon 2022 в Амстердаме. Девушка пришла на ивент в костюме Цири из «Ведьмака 3» вместе с мечом. В какой-то момент Nikachu отлучилась в туалет, а по возвращении обнаружила оружие сломанным.
По словам девушки, она застала последние мгновения жизни своего меча: какой-то молодой человек сломал его надвое и убежал. Nikachu почти уверена, что это был один из сотрудников Amsterdam Convention Centre, где проводилось мероприятие. Однако найти его и тем более узнать, зачем он это сделал, она так и не смогла. Девушка буквально разрыдалась после инцидента и сразу же пошла в отель, а на следующий день она пришла уже в обычной одежде — без перевоплощения в Цири.
Представители TwitchCon 2022 пока не комментировали ситуацию.
- 21 июля 2022
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