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Что будет дальше: будущее Destiny 2 представят 23 августа

Что будет дальше: будущее Destiny 2 представят 23 августа
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Bungie анонсировала традиционную презентацию будущего Destiny 2, которая на этот раз пройдёт 23 августа. Напрямую об этом не говорят, но там ожидается презентация следующего большого расширения — Lightfall.

Впереди осталось лишь два DLC для Destiny 2 — уже в 2024 году с выпуском The Final Shape сага противостояния Света и Тьмы подойдёт к кульминационному финалу, однако сам шутер продолжит развиваться уже за пределами эдакой первой фазы истории.

Что конкретно нас ждёт на мероприятии и когда именно выйдет Destiny 2: Lightfall — неизвестно. Предположительно релиз стоит ожидать в первой половине 2023 года, однако теперь Bungie при желании или надобности может отложить релиз. Подобное уже случилось с Destiny 2: The Witch Queen.

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