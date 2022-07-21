Что будет дальше: будущее Destiny 2 представят 23 августа

Bungie анонсировала традиционную презентацию будущего Destiny 2, которая на этот раз пройдёт 23 августа. Напрямую об этом не говорят, но там ожидается презентация следующего большого расширения — Lightfall.

Впереди осталось лишь два DLC для Destiny 2 — уже в 2024 году с выпуском The Final Shape сага противостояния Света и Тьмы подойдёт к кульминационному финалу, однако сам шутер продолжит развиваться уже за пределами эдакой первой фазы истории.

Что конкретно нас ждёт на мероприятии и когда именно выйдет Destiny 2: Lightfall — неизвестно. Предположительно релиз стоит ожидать в первой половине 2023 года, однако теперь Bungie при желании или надобности может отложить релиз. Подобное уже случилось с Destiny 2: The Witch Queen.