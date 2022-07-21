Авторы Minecraft запретили NFT

Прошлой осенью феномен NFT захватил игровую индустрию. Издатели резко начали обсуждать внедрение цифровых токенов в свои игры. Некоторые компании вроде Square Enix и вовсе планируют разрабатывать свои игры на основе блокчейна и механики «играй и зарабатывай».

На днях авторы Minecraft выступили с собственным заявлением на тему NFT. По мнению Mojang, введение токенов в игру сместило бы фокус с удовольствия от геймплея до спекулятивных процессов получения прибыли. Разработчики также уверены, что механики блокчейна разделили бы сообщество — многие игроки бы попросту лишились части контента. К тому же никто не исключает мошенничество и другие неприятные вещи, в которых частенько оказывается замешана NFT-технология.

Mojang заверила, что продолжит следить за тенденциями в индустрии в целом и за блокчейном в частности, однако в данный момент введение в Minecraft нечто подобного даже не обсуждается.