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Стали известны детали финала Gran Turismo World Series 2022

Стали известны детали финала Gran Turismo World Series 2022
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После завершения первого сезона онлайн-лиги Gran Turismo World Series 2022 разработчики автосимулятора поделились подробностями о финале киберспортивной серии. В течение следующих двух недель игроков и зрителей ожидает несколько крупных чемпионатов по Gran Turismo 7.

На 23 июля запланирован первый этап финала Мировой серии, в котором встретятся гонщики из 12 лучших команд по итогам сезона — соревнования начнутся в 16:00 мск. В субботу начнётся розыгрыш Кубка наций, в котором сразятся 16 ведущих игроков с Nations Cup 2021.

Финальные соревнования пройдут в следующий уикенд, 29 и 30 июля. Программу начнёт турнир World Series Showdown, затем состоится вторая часть основной программы — Кубка конструкторов и Кубка наций. Трансляция начнётся в 22:00 мск.

Киберспортивный турнир Gran Turismo World Series проходит с 2018 года. Последние три года из-за пандемии коронавируса большую часть соревнований переносят в онлайн-формат.

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