Ubisoft отложила выпуск игры по мотивам фильма «Аватар»

Ubisoft в своём квартальном отчёте объявила, что теперь выход Avatar: Frontiers of Pandora случится не раньше апреля 2023 года, то есть в следующем финансовом году.

Про игру до сих пор почти ничего неизвестно: официально её разработкой занимается шведская студия Massive (World in Conflict, The Division), а релиз состоится только на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Но на этом в общем-то всё. В утечках же сообщалось, что игра будет от первого лица.

По данным инсайдера Тома Хендерсона, ещё пару недель релиз планировали в ноябре. Издатель об этом прямо говорил розничным магазинам. Поэтому подобный перенос кажется слишком неожиданным.

При этом премьеру второго фильма, судя по готовности Disney и Джеймса Кэмерона, никто откладывать не собирается. В итоге игра выйдет не в одно время с картиной — возможно, впрочем, Ubisoft решит отложить премьеру своего продукта аж до выхода третьей картины в конце 2024 года.