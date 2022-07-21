Украинский игрок One Move пропустит ближайшие матчи из-за вынужденного переезда

Менеджмент команды One Move по Dota 2 сообщил, что Максим mellojul Пнёв пропустит матчи открытой квалификации на глобальный турнир ESL One Malaysia 2022 — судя по заявлению команды, украинский мидер вынужден сменить место жительства по независящим от него обстоятельствам.

В отборочных играх вместо mellojul выступит российский киберспортсмен Илья Squad1x Кувалдин, ранее представлявший Team Empire. Куда переезжает основной мидер One Move и как долго продлится его отсутствие, не сообщается.

Состав One Move на квалификацию к ESL One Malaysia 2022:

Никита Pantomem Балаганин;

Илья Squad1x Кувалдин;

Алексей Smiling Knight Свиридов;

Олег sayuw Каленбет;

Василий AfterLife Шишкин.

Открытые отборочные на ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 в европейском регионе пройдут с 21 по 24 июля. Второй этап с участием приглашённых команд состоится 28-30 июля.