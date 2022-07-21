Украинский игрок One Move пропустит ближайшие матчи из-за вынужденного переезда
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Менеджмент команды One Move по Dota 2 сообщил, что Максим mellojul Пнёв пропустит матчи открытой квалификации на глобальный турнир ESL One Malaysia 2022 — судя по заявлению команды, украинский мидер вынужден сменить место жительства по независящим от него обстоятельствам.
В отборочных играх вместо mellojul выступит российский киберспортсмен Илья Squad1x Кувалдин, ранее представлявший Team Empire. Куда переезжает основной мидер One Move и как долго продлится его отсутствие, не сообщается.
Состав One Move на квалификацию к ESL One Malaysia 2022:
- Никита Pantomem Балаганин;
- Илья Squad1x Кувалдин;
- Алексей Smiling Knight Свиридов;
- Олег sayuw Каленбет;
- Василий AfterLife Шишкин.
Открытые отборочные на ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 в европейском регионе пройдут с 21 по 24 июля. Второй этап с участием приглашённых команд состоится 28-30 июля.
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