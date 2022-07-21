Похоже, новая Assassin's Creed выйдет не раньше апреля 2023 года
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Ubisoft вместе с Avatar: Frontiers of Pandora объявила о переносе ещё одной игры — официально она не представлена, а компания отмечает, что это «премиальный релиз небольших масштабов».
Скорее всего, речь про игру под рабочим названием Rift — это новая Assassin's Creed, которую начинали делать в качестве дополнения для Assassin's Creed Valhalla, но из-за скромного расписания релизов решили переделывать в отдельную игру. Релиз планировали в конце 2022-го или в начале 2023-го.
Из утечек известно, что местом действия станет Багдад, а главным героем выступит Басим из «Вальгаллы». Новинка будет больше напоминать классические игры серии — с большим городом и со ставкой на скрытное прохождение. Анонс ожидается в сентябре.
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