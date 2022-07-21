Задумчивый Киану Ривз на первом кадре «Джона Уика 4»

Lionsgate показала первый кадр из «Джона Уика 4». На нём можно увидеть главного героя в исполнении Киану Ривза, который находится в неизвестном месте со множеством свечей и что-то сосредоточенно изучает.

Создатели не поделились какими-либо деталями будущей картины и даже не опубликовали её название. Ранее авторы заявили, что четвёртый фильм дополнит три предыдущих, а Киану вновь удивит зрителей своими харизмой и физической подготовкой. Остальные подробности ленты должны появиться в ближайшие месяцы.

Новость по теме Режиссёр «Джона Уика 4» рассказал про фильм и Киану Ривза

Мировая премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года. Сюжет четвёртой части продолжит историю наёмного убийцы по кличке Баба-Яга. К главной роли вернулся Киану Ривз, постановщик картины — всё тот же Чад Стахелски.