Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Задумчивый Киану Ривз на первом кадре «Джона Уика 4»

Задумчивый Киану Ривз на первом кадре «Джона Уика 4»
Комментарии

Lionsgate показала первый кадр из «Джона Уика 4». На нём можно увидеть главного героя в исполнении Киану Ривза, который находится в неизвестном месте со множеством свечей и что-то сосредоточенно изучает.

Создатели не поделились какими-либо деталями будущей картины и даже не опубликовали её название. Ранее авторы заявили, что четвёртый фильм дополнит три предыдущих, а Киану вновь удивит зрителей своими харизмой и физической подготовкой. Остальные подробности ленты должны появиться в ближайшие месяцы.

Новость по теме
Режиссёр «Джона Уика 4» рассказал про фильм и Киану Ривза

Мировая премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года. Сюжет четвёртой части продолжит историю наёмного убийцы по кличке Баба-Яга. К главной роли вернулся Киану Ривз, постановщик картины — всё тот же Чад Стахелски.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022