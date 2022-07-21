Саймон Пегг назвал фанатов «Звёздных войн» самыми токсичными в мире

Исполнитель роли Скотти во франшизе «Стартрек» Саймон Пегг назвал фанатское сообщество «Звёздных войн» самым токсичным из всех. По его словам, он и сам раньше был таким же: когда-то ему не нравился Джа-Джа Бинкс в приквелах, однако он перерос это.

Сейчас же актёр с большой грустью наблюдает за всем тем, что происходит вокруг Star Wars. По его словам, любые изменения во франшизе, включая инклюзивный подбор артистов, вызывает лишь гнев фанатов.

Честно говоря, я и сам возмущался насчёт приквелов, когда они вышли, но сейчас фан-база Star Wars кажется самой токсичной. Знаю, что мои слова наверняка вызовут много споров.



Фанаты «Стартрека» всегда были очень открытыми к его разнообразию. Так было всегда — с 1966 года. Не было такого, чтобы фанаты говорили: «О, у нас тут неожиданно началась woke-культура». «Стартрек» изначально был инклюзивным. А как только в «Звёздных войнах» стало чуть больше разнообразия, фанаты пришли в ярость. И это очень печально.

Судя по всему, Пегг имеет в виду в том числе недавнюю ситуацию с актрисой Моусес Ингрэм, которая сыграла роль инквизиторши Ревы в «Оби-Ван Кеноби». Фанаты «Звёздных войн» гнобили её за актёрскую игру и писали оскорбления из-за её цвета кожи. Дело дошло до того, что Юэн Макгрегор лично заступился за актрису и назвал всех недоброжелателей «ненастоящими фанатами Star Wars».