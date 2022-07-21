Расследование: у Ubisoft сейчас одни проблемы

На фоне грустного квартального отчёте Ubisoft, из которого мы узнали о переносе выхода двух игр и отмене аж четырёх проектов, портал Kotaku опубликовал материал-расследование о происходящем внутри издательства. Мы кратко пересказываем его.
Ubisoft активно отменяет спорные, неоднозначные и нишевые игры, поскольку у неё не хватает людей для разработки важных игр. Сейчас компания пытается максимально оптимизировать расходы и найти свой следующий большой хит.
До выхода сервисного проекта Assassin's Creed Infinity нас ожидает аж две новые части серии:
- Rift — игра небольших масштабов в духе старых AC со ставкой на стелс. Место действия — Багдад.
- Red — игра в сеттинге Азии (возможно, Японии). Позже Джейсон Шрайер отметил, что Red — часть Infinity.
В успех пиратского боевика Skull and Bones в компании почти никто не верит — несмотря на продолжительную разработку игра многим в Ubisoft кажется слишком поверхностной. Показанное на июльской презентации — это практически всё, что может предложить игра.
Несмотря на проблемы на консольном и компьютерном рынках, в Ubisoft собираются и дальше пытаться захватить мобильный сегмент — компания продолжит переводить свои серии на iOS и Android в надежде выпустить большой хит.
И в конце: расходы внутри Ubisoft сейчас чуть ли не заморожены, поэтому сотрудникам всё меньше и реже повышают зарплаты, наём сокращается, а бюджеты проектов замораживаются. В целом компания пока находится в свободном падении и пытается найти новый фундамент для дальнейшего роста.
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