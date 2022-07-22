Новый символ надежды: свежий трейлер Gotham Knights посвятили Бэтгёрл
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Разработчики Gotham Knights опубликовали свежий трейлер, посвящённый Бэтгёрл. В трейлере можно увидеть героиню и её сражения с противниками. Правда, чистый геймплей не показали.
После смерти Бэтмена город остался без защиты. Именно Бэтгёрл взяла на себя роль летучей мыши Готэма, и она пообещала себе защищать этот город до конца.
У Готэм-Сити все ещё есть летучая мышь, и она собирается убедиться, что все это знают. Защита людей течет в её жилах и всегда будет частью того, кто она есть, независимо от её личности. Жителям Готэма нужен символ, в который можно верить, и с этой ролью никто не справится лучше Бэтгёрл.
В Gotham Knights также можно будет сыграть за Робина, Найтвинга и Красного колпака. Игра выйдет 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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