В честь God of War Ragnarok создали впечатляющую песчаную скульптуру

В сети опубликовали фотографию с пляжа Фулонг в восточной части Тайваня. На ней соорудили впечатляющую песчаную скульптуру в честь God of War Ragnarok.

Сама работа выполнена из песка. На ней можно увидеть Кратоса и Атрея вокруг каких-то построек, а сверху красуется название игры. Сколько ушло на весь процесс, неизвестно, но он явно был долгим.

В комментариях скульптуру оценили по достоинству. Многие отметили внимание к детализации костюмов персонажей и масштаб самой работы. Да что уж там, на скульптуру обратил внимание даже Кори Барлог, который выступал геймдизайнером God of War 2018 года. В своей реакции Барлог был краток.

Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5. Предзаказы открыты и в российском PS Store.