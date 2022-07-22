Взрывы, хаос и погони в свежем геймплее перезапуска Saints Row

В сети появилось очень много геймплея из перезапуска Saints Row. Его опубликовали как игровые издания, так и различные блогеры. В основном в роликах показали перестрелки, прохождение миссий и какие-то активности в открытом мире.
В плане геймплея Saints Row точно не даст заскучать. Проект всегда предложит какие-нибудь события или действия, которые разнообразят игровой процесс.
Новая Saints Row станет перезапуском всей франшизы, которая предложит тот же хаос, что и предыдущие части. Разработкой проекта занимается студия Volition. Ещё доступен бесплатный редактор персонажей Boss Factory, но в России тайтл не вышел. Для его получения необходимо менять регион. Созданный в редакторе герой перенесётся в полноценную версию проекта.
20 июля тайтл ушёл в печать, его больше не перенесут. Релиз Saints Row состоится 23 августа ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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