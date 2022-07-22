«У игроков должна быть свобода»: глава Epic Games Store не против NFT

NFT уже давно стало предметом бурного обсуждения в сети. Игроки критикую новое направление, поскольку не видят в нём смысла. Недавно геймеры обратились к Epi Games Store и главе магазина Тиму Суини.

Его призвали удалить все игры, в которых есть хоть малейший намёк на NFT. Суини ответил отказом и отметил, что способы игры у каждого разные. Это относится как к геймерам, так и к разработчикам. Суини бы не хотел лишать пользователей свободы.

Разработчики должны иметь право решать, как создавать свои игры, а вы вольны решать, играть ли в них. Я считаю, что магазины и производители операционных систем не должны вмешиваться, навязывая своё мнение другим. Мы точно так делать не будем.

Всё это началось с высказывания авторов Minecraft, которые оказались резко против NFT и других новомодных тенденций.