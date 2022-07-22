Разработчик «Ведьмака 3» признал, что «вопросики» на Скеллиге вышли ужасными

Пожалуй, одним из самых больших недостатков «Ведьмака 3» для любителей зачищать всю карту стали сокровища на Скеллиге. В отличие от многих других областей, именно на северных островах «вопросиков» было столько, что даже самые отважные геймеры сдавались и решали не тратить десятки часов на зачистку карты.

Те самые метки на Скеллиге

21 июля во время проведения юбилейного стрима младший дизайнер квестов «Ведьмака 3» Филипп Вебер признал, что разработчики перестарались с тайниками на Скеллиге.

Я признаюсь, что я один из тех людей, кто размещал эти вопросительные знаки на карте. Это было в конце 2014 года, игра уже близка к релизу, и мы заполняли мир игры разными метками. У нас было не так много времени, поэтому мы понимали, что мы просто должны сделать это, пускай и вышло не идеально.

Автор отметил, что изначально создатели не планировали делать их видимыми на карте.

Я расставил многие из этих ужасных тайников. Но сначала мы разместили их в мире игры и добавили парящих над ними птиц, чтобы игроки могли увидеть их в качестве намёка. Мы не планировали наносить иконки на карту.

Прямо сейчас Вебер занимает позицию геймдиректора новой части «Ведьмака». Он уже заверил, что в следующей игре не повторит своих ошибок.