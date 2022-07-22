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На Netflix вышел шпионский триллер «Серый человек» с русскими субтитрами

Райан Гослинг против Криса Эванса: вышел фильм «Серый человек»
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Ожидание завершилось — на Netflix наконец-то вышел долгожданный шпионский триллер «Серый человек». Сюжет фильма рассказывает об оперативнике ЦРУ (Райан Гослинг), который раскрывает секреты агентства и становится целью бывшего коллеги (Крис Эванс). Вместе с ними в фильме также снялись Ана де Армас («Не время умирать»), Билли Боб Торнтон («Фарго»), Вагнер Моура («Нарко») и Джессика Хенвик («Матрица: Воскрешение»). Ленту можно посмотреть с русскими субтитрами.

Картину поставили режиссёры «Мстителей» братья Руссо. Критики фильм оценили смешанно: они отметили отличный экшен, при этом многим не понравились диалоги и уж слишком простой сюжет.

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По задумке Netflix, «Серый человек» должен стать первым фильмом крупной франшизы — на него онлайн-кинотеатр выделил около $ 200 млн.

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