Райан Гослинг против Криса Эванса: вышел фильм «Серый человек»

Ожидание завершилось — на Netflix наконец-то вышел долгожданный шпионский триллер «Серый человек». Сюжет фильма рассказывает об оперативнике ЦРУ (Райан Гослинг), который раскрывает секреты агентства и становится целью бывшего коллеги (Крис Эванс). Вместе с ними в фильме также снялись Ана де Армас («Не время умирать»), Билли Боб Торнтон («Фарго»), Вагнер Моура («Нарко») и Джессика Хенвик («Матрица: Воскрешение»). Ленту можно посмотреть с русскими субтитрами.

Картину поставили режиссёры «Мстителей» братья Руссо. Критики фильм оценили смешанно: они отметили отличный экшен, при этом многим не понравились диалоги и уж слишком простой сюжет.

По задумке Netflix, «Серый человек» должен стать первым фильмом крупной франшизы — на него онлайн-кинотеатр выделил около $ 200 млн.