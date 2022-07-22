В России выйдет фильм «Кентавр» — боевик о таксисте-инвалиде в духе «Драйва»

ID Production представила экшн-триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм расскажет об одной ночи таксиста-инвалида, который воспринимает автомобиль как продолжение своего тела. Водитель знакомится с эскортницей Лизой, которой угрожают какие-то опасные люди. Главный герой решается помочь девушке, что в итоге полностью меняет его жизнь. Источниками вдохновения авторы называют фильмы «Драйв», «Таксист», «Текст» и «Брат».
Помимо Юры Борисова в ленте снимаются Анастасия Талызина («Патриот»), Сергей Гилев («1941. Крылья над Берлином») и Григорий Верник («Мамы чемпионов»). Режиссёром выступит дебютант Кирилл Кемниц. Продюсером картины стал Илья Найшуллер — постановщик «Никто» и «Хардкора».
Бюджет фильма составил около 110 млн рублей — но для досъёмок создателям необходимо ещё 50 млн. Если всё пойдёт по плану, то фильм должен выйти во второй половине 2023 года.
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