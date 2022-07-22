Двукратный чемпион мира назвал лучшего игрока десятилетия в CS:GO — это не Симпл
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Известный бразильский киберспортсмен Марсело coldzera Давид поразмышлял о том, кого из профессиональных игроков можно назвать главной звездой последнего десятилетия в CS:GO.
В отличие от большинства, которые называют сильнейшим Александра s1mple Костылева из NAVI, опытный снайпер сделал выбор в пользу датчанина Николая device Ридтца.
Количество титулов — это то, что доступно для анализа. За один год этот парень выиграл одиннадцать чемпионатов. Для меня подобное достижение является из ряда вон выходящим. Он действительно хорош, раз совершил подобное — это подвиг.
Марсело coldzera Давид дважды побеждал на мэйджорах по CS:GO в 2016 году, а всего за профессиональную карьеру выиграл более $ 1 млн призовых.
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