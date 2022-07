Источник: у Immortals Fenyx Rising будет необычный сиквел

Immortals Fenyx Rising вышла в 2020 году и собрала довольно неплохие отзывы от игроков и прессы. Согласно информации инсайдера и журналиста Джеффа Грабба, Ubisoft работает над новой частью.

Разработкой тайтла занимается Ubisoft Quebec. Грабб утверждает, что это именно не сиквел, как утверждалось ранее, а спин-офф. Рабочее название проекта — Oxygen, а его релиз ожидается примерно через три года — в 2025 году.

Важно, что Oxygen будет основана на гавайский полинезийской культуре, а рассказчиком в игре выступит бог. Immortals Fenyx Rising ругали за сильную схожесть с The Legend of Zelda: Breath of the Wild. По словам Грабба, Oxygen не будет так сильно похожа на хит Nintendo.

И визуально игра будет стильной, но её уже куда меньше можно назвать копией Breath of the Wild.

Сама Ubisoft про Oxygen ничего не говорила. Будем ждать официальной информации.