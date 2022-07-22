СМИ: киберспортивный клуб российского рэпера IAMMIND изменит состав по Dota 2

Основной состав клуба Mind Games, которым владеет российский рэп-исполнитель Дмитрий IAMMIND Иванов, может претерпеть изменения перед региональной квалификацией на The International 2022. О возможных заменах в команде по Dota 2 сообщил портал Metaratings со ссылкой на собственные источники.

По данным инсайдеров, ростер может покинуть оффлейнер Владислав Petushara Козловский. Сейчас команда тестирует на третью позицию российского игрока Александра Cloud Захарова, который ранее играл за Rune Eaters из Казахстана — однако пока неизвестно, останется ли он в окончательном составе Mind Games.

Вполне возможно, Козловский всё же продолжит выступления в команде, но в таком случае ростер могут покинуть другие игроки — инсайдеры отмечают, что у него возникают конфликты с тиммейтами.

Текущий состав Mind Games по Dota 2: