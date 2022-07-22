В России создают конкурента Android

В России разрабатывает мобильную операционную систему. Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на свои источники. Созданием ОС занимается компания «НТЦ ИТ Роса», которая принадлежит Леониду Рейману. Он с 1999 по 2008 год был главой Государственного комитета по телекоммуникациям, а также числился как советник президента Дмитрия Медведева. Каких-либо деталей отечественной ОС пока нет.

Эксперты же отмечают, что ОС важно создавать под конкретное устройство, а не брать готовый смартфон, удалять систему Android и ставить свою программу. По словам директора института исследований интернета Карена Казаряна, в разработку отечественных операционных систем ему верится с трудом, ведь для этого должно быть налажено производство российских гаджетов.

За исключением злосчастных планшетов, которые закупили для переписи населения, других массовых устройств на российской ОС «Аврора» не появилось. Если раньше можно было надеяться на какое-то производство, то сейчас уже сложно верить в этот проект, как и в любой другой — физически производить мобильные устройства в России проблематично, а за рубежом теперь вообще практически невозможно.

С позицией Казаряна согласен и Николай Комлев — исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Он заявил, что России действительно нужна собственная мобильная ОС, однако сейчас страна отрезана от «железа», поэтому такой системе будет сложно выйти на потребительский и уж тем более на глобальный рынки.