Virtus.pro распустила состав по PUBG
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro принял решение временно закрыть подразделение по «королевской битве» PUBG: Battlegrounds. В заявлении организация отметила, что причинами подобного решения стали логистические сложности и модель поддержки команд издателем игры.
Мы приняли непростое, но взвешенное решение выйти из PUBG и распустить ростер до лучших времён.
С марта 2021 года состав Virtus.pro по PUBG выступал на международных турнирах под тэгом Northern Lights Team из-за санкций от организаторов. В апреле команда выиграла G-Loot Season 5 и PSL Spring Showdown.
Бывший состав Virtus.pro по PUBG:
- Александр BatulinS Батулин;
- Дмитрий Perfect1k Дубенюк;
- Ярослав spyrro Кувичко;
- Кирилл Lu Лукьянов.
Virtus.pro подписала состав по PUBG в декабре 2020 года. На последнем чемпионате мира российско-украинский квартет занял третье место, получив $ 344 тыс. призовых.
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