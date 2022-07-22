Virtus.pro распустила состав по PUBG

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro принял решение временно закрыть подразделение по «королевской битве» PUBG: Battlegrounds. В заявлении организация отметила, что причинами подобного решения стали логистические сложности и модель поддержки команд издателем игры.

Мы приняли непростое, но взвешенное решение выйти из PUBG и распустить ростер до лучших времён.

С марта 2021 года состав Virtus.pro по PUBG выступал на международных турнирах под тэгом Northern Lights Team из-за санкций от организаторов. В апреле команда выиграла G-Loot Season 5 и PSL Spring Showdown.

Бывший состав Virtus.pro по PUBG:

Александр BatulinS Батулин;

Дмитрий Perfect1k Дубенюк;

Ярослав spyrro Кувичко;

Кирилл Lu Лукьянов.

Virtus.pro подписала состав по PUBG в декабре 2020 года. На последнем чемпионате мира российско-украинский квартет занял третье место, получив $ 344 тыс. призовых.