Дополнение Wrath of the Lich King для World of Warcraft Classic может выйти в сентябре

Blizzard обновила сайт World of Warcraft и добавила баннер с Wrath of the Lich King Classic, однако затем быстро удалила его. Изначально надпись на нём гласила о возвращении Короля-Чародея 26 сентября.

Судя по всему, надпись с датой выхода разработчики добавили случайно, поэтому почти сразу убрали её с сайта. Возможно, прямо сейчас идёт внутреннее тестирование дополнения, а полноценный анонс классической версии состоится в ближайшее время.

Wrath of the Lich King — второе дополнение для World of Warcraft, рассказывающее про падшего принца Артаса Менетила. В 2019 году Blizzard начала перевыпуск дополнений с подзаголовком Classic — они позволяют игрокам вернуться во времена выхода оригинальной игры, то есть до выхода остальных крупных расширений.