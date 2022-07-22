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Райан Рейнольдс расскажет о спасении футбольного клуба в сериале «Добро пожаловать в Рексем»

Райан Рейнольдс расскажет о спасении футбольного клуба «Рексем» в документальном сериале
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Компания Disney представила трейлер документального сериала «Добро пожаловать в Рексем». Шоу расскажет о старейшем футбольном клубе «Рексем», владельцами которого в 2021 году стали актёры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни.

В «Добро пожаловать в Рексем» актёры раскроют трудности, которые возникли при покупке бедствующего клуба за $ 2,3 млн. В 2020 году «Рексем» был на грани закрытия из-за вспышки коронавируса, а сейчас выступает в Национальной лиге, пятом по значимости футбольном дивизионе Англии.

Кроме этого, Рейнольдс и МакЭлхенни покажут связь «Рексема» и жителей одноимённого города, которые надеются на изменения после покупки команды голливудскими звёздами. Премьера «Добро пожаловать в Рексем» состоится на телеканале FX 24 августа, а через день сериал появится в сервисе Hulu.

«Рексем» основали в 1864 году, а самым успешным периодом стали 1970-е годы, когда клуб вышел во Второй дивизион Англии. После этого команда столкнулась с финансовыми трудностями и опустилась до Национальной лиги. «Рейскорс Граунд», домашний стадион «Рексема», вмещает более 10,5 тыс. зрителей.

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