«Это всё чёртов интернет!»: Джордж Мартин вступился за финальный сезон «Игры престолов»

В честь скорого выхода «Дома Дракона» — нового сериала во вселенной «Игры престолов» — у писателя Джорджа Мартина продолжают брать разные интервью. Недавно культовый писатель рассказал о своём отношении к финальному сезону «Игры престолов». Многие фанаты сериала жёстко критиковали его за излишнюю торопливость, ляпы и невнятный сюжет. В конечном итоге некоторые зрители разочаровались во всей франшизе, поэтому они с прохладой относятся ко всем будущим проектам.

По словам Мартина, финальный сезон получился не таким плохим, каким его выставили в обзорах и подкастах. Так что впредь он будет опираться лишь на собственные впечатления.

Это всё чёртов интернет и эти подкасты, из-за которых восьмой сезон оставил крайне негативное впечатление у людей. И теперь они говорят: «О, я больше никогда не буду смотреть новые сериалы во вселенной». Я таким людям больше не доверяю.

Со словами писателя согласился глава HBO по контенту Кейси Блойс. По его мнению, стоит помнить о том, что «Твиттер» — это не реальная жизнь, и многие фанаты на самом деле по достоинству оценили финал шоу.

«Дом дракона» расскажет о противостоянии внутри семьи Таргариенов, которое случилось за 200 лет до «Игры престолов». В главных ролях: Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и Милли Олкок. Сериал стартует на HBO Max 21 августа.