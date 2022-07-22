По стопам Ubisoft. В Killzone Shadow Fall и Mercenary отключат серверы

Студия Guerrilla Games сообщила о закрытии серверов Killzone Shadow Fall, Killzone Mercenary и RIGS: Mechanized Combat League 12 августа. Из-за этого игроки не смогут использовать онлайн-функции игр, включая мультиплеерные режимы.

Mercenary и Shadow Fall стали последними играми серии Killzone, которые вышли в 2013 году. После отключения серверов фанаты смогут проходить кампанию шутеров, но мультиплеер будет недоступен.

RIGS: Mechanized Combat League вышла в 2016 году для PS VR. Игроки берут под управление огромных мехов и участвуют в спортивных соревнованиях. В онлайн-режимах доступны разные классы роботов и несколько командных режимов, в которые с 12 августа сыграть не получится. После отключения серверов останется одиночная кампания.

После Killzone Shadow Fall студия Guerrilla Games выпустила Horizon Zero Dawn и сиквел Forbidden West. По слухам, в разработке находится новый Killzone для PS VR2.