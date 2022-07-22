Опрос: какая Far Cry лучшая?

Мы в редакции рассказали о своих любимых частях Far Cry. К сожалению, никакого сюрприза или спора не было — лучшей безоговорочно оказалась третья часть, лицом которой стал философский злодей Ваас.
Однако мы рассчитываем, что наши читатели смогут показать нам, что на самом деле всё не так однозначно. В комментариях к нашему топу уже отмечали, что Far Cry 2 и Far Cry 4 куда интереснее, а третья часть – слишком предсказуемый выбор. Давайте же проверим, сколько нас, предсказуемых!
Итоги подведём где-нибудь через неделю, после чего расскажем о какой-либо другой нашей любимой серии и составим топ из лучших частей — кстати, в комментариях можете предлагать свои варианты для подобных материалов!
Раньше мы рассказывали о любимых Assassin's Creed — и читатели с нами не согласились!
- 22 июля 2022
-
18:25
-
18:22
-
17:44
-
17:32
-
16:58
-
16:51
-
16:09
-
15:38
-
15:25
-
15:09
-
14:56
-
14:44
-
14:28
-
14:19
-
14:14
-
14:10
-
13:44
-
13:34
-
13:06
-
13:02
-
12:35
-
12:16
-
11:28
-
10:26
-
09:47
-
06:27
- 21 июля 2022
-
23:39
-
23:22
-
23:00
-
21:16
-
21:03
-
20:32
-
20:04
-
19:41
-
19:33