Опрос: какая Far Cry лучшая?

Мы в редакции рассказали о своих любимых частях Far Cry. К сожалению, никакого сюрприза или спора не было — лучшей безоговорочно оказалась третья часть, лицом которой стал философский злодей Ваас.

Однако мы рассчитываем, что наши читатели смогут показать нам, что на самом деле всё не так однозначно. В комментариях к нашему топу уже отмечали, что Far Cry 2 и Far Cry 4 куда интереснее, а третья часть – слишком предсказуемый выбор. Давайте же проверим, сколько нас, предсказуемых!

Итоги подведём где-нибудь через неделю, после чего расскажем о какой-либо другой нашей любимой серии и составим топ из лучших частей — кстати, в комментариях можете предлагать свои варианты для подобных материалов!

Раньше мы рассказывали о любимых Assassin's Creed — и читатели с нами не согласились!