Star Wars Jedi: Survivor может выйти в конце февраля или в начале марта 2023 года

Пользователи обнаружили потенциальную дату выхода Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. Если верить базе данных PSN, проект поступит в продажу либо в конце февраля, либо в начале марта 2023 года. Это может быть как заглушка, так и настоящая дата выхода игры.

События продолжения развернутся через пять лет после финала «Павшего ордена», однако других деталей разработчики пока не раскрывают. В первом тизере Кэл Кестис исследует какие-то заброшенные лаборатории и находит человека в колбе. Кто это — неизвестно.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет только на PS5, Xbox Series и ПК. По данным СМИ, изначально игру хотели выпустить уже в конце 2022 года, однако производство затянулось, и издатель решил отложить премьеру до начала 2023 года.