Бэтмен в Gotham Knights умрёт навсегда

Креативный директор Gotham Knights Патрик Реддинг пообщался с фанатами на Comic-Con 2022 и ответил на вопросы об экшене. Некоторые из них касались возможного появления Бэтмена и Джокера в игре.

Реддинг ответил, что Джокер не появится в Gotham Knights, как и живой Бэтмен. По словам директора игры, Тёмный рыцарь «действительно умер», и это станет двигателем сюжета и раскроет других героев. Также разработчик отметил, что фанатов ждёт только один знак Загадочника, поэтому много времени на головоломки тратить не придётся.

Новость по теме В Gotham Knights будет самый большой Готэм в истории игр про Бэтмена

После смерти Бэтмена игрокам предстоит взял на себя роль одного из рыцарей Готэма, среди которых Бэтгёрл, Робин, Найтвинг и Красный колпак. Пройти кампанию дадут и в одиночку, и в кооперативе с одним другом.

Gotham Knights выйдет 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Недавно авторы показали геймплей за Бэтгёрл.