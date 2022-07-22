Бэтмен в Gotham Knights умрёт навсегда

Креативный директор Gotham Knights Патрик Реддинг пообщался с фанатами на Comic-Con 2022 и ответил на вопросы об экшене. Некоторые из них касались возможного появления Бэтмена и Джокера в игре.
Реддинг ответил, что Джокер не появится в Gotham Knights, как и живой Бэтмен. По словам директора игры, Тёмный рыцарь «действительно умер», и это станет двигателем сюжета и раскроет других героев. Также разработчик отметил, что фанатов ждёт только один знак Загадочника, поэтому много времени на головоломки тратить не придётся.
После смерти Бэтмена игрокам предстоит взял на себя роль одного из рыцарей Готэма, среди которых Бэтгёрл, Робин, Найтвинг и Красный колпак. Пройти кампанию дадут и в одиночку, и в кооперативе с одним другом.
Gotham Knights выйдет 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Недавно авторы показали геймплей за Бэтгёрл.
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