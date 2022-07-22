Warner Bros. отказалась от киновселенной DC Зака Снайдера

Когда-то Зак Снайдер снимал свою киновселенную DC Comics, однако в какой-то момент всё пошло крахом. После релиза «Лиги справедливости», которая кое-как отбила свой бюджет, стало понятно, что франшизу ждёт очередной перезапуск.

Однако в 2021 году Warner Bros. внезапно выпустила «Лигу справедливости Зака Снайдера» — полностью перемонтированный четырёхчасовой блокбастер, который зрители по всему миру приняли намного лучше. У фанатов затеплилась надежда на продолжение уже построенной киновселенной, однако креативный директор DC Comics Джим Ли отверг все слухи.

Зак Снайдер действительно рассказал интересную историю в своей «Лиге справедливости», однако у нас нет планов по дальнейшей работе над его материалом.

Таким образом, Ли подтвердил, что компания больше не использует изначальные планы режиссёра на судьбу киновселенной. Так что фанаты будут довольствоваться лишь «Акваменом 2» со скандальной Эмбер Херд и «Флэшем» с ещё более скандальным Эзрой Миллером. Обе картины выйдут в 2023 году.