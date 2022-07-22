Тест Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact начнётся 5 августа
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Создатели Genshin Impact объявили дату начала публичного тестирования новой игры под названием Zenless Zone Zero. Избранные игроки, которые зарегистрируются до 27 июля, смогут опробовать ролевой экшен 5 августа.
Тестирование Zenless Zone Zero начнётся в 5:00 мск на iOS и ПК, а дату окончания разработчики пока не выбрали. Во время публичной проверки в экшене не будет работать магазин, а достигнутый прогресс удалят после завершения. Создатели отметили, что игра всё ещё находится в разработке и некоторые функции могут изменить.
События Zenless Zone Zero развернутся в умирающем городе будущего Новый Эриду, в котором случился некий катаклизм. Из-за этого в мир проникли монстры из других вселенных. Дату релиза авторы пока не назвали.
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