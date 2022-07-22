Рик, Морти и Леброн Джеймс сразятся в MultiVersus

Создатели MultiVersus рассказали на Comic-Con 2022, что в файтинге появятся Рик, Морти и Леброн Джеймс, которых ранее нашли датамайнеры. Баскетболист прибудет в игру уже 26 июля, а остальные — по ходу первого сезона.

В новом трейлере создатели MultiVersus раскрыли особенности Леброна Джеймса. Герой сможет использовать баскетбольные мячи и передавать их другим бойцам для усиления.

Особенностей Рика и Морти пока не раскрыли. Герои появятся в первом сезоне MultiVersus, который стартует 9 августа. Вместе с появлением Леброна Джеймса 26 июля начнётся открытое тестирование файтинга. На днях выяснилось, что игру заблокировали в России, но опробовать её можно через VPN.

MultiVersus представляет собой файтинг с героями Warner Bros. вроде Бэтмена, Арьи Старк, Багза Банни, Шэгги и других. Игра будет доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.