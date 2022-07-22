Team Spirit вышла в плей-офф Riyadh Masters по Dota 2

Российская команда Team Spirit сыграла вничью в последнем матче группового этапа Riyadh Masters 2022 с Team Secret. Этот результат позволил «драконам» занять третье место в подгруппе B и выйти в четвертьфинал глобального турнира по Dota 2.
Помимо двух соперников по заключительной серии, в плей-офф также примет участие PSG.LGD из Китая, которая победила Tundra Esports со счётом 2:0 и осталась на втором месте. В параллельной группе победила европейская OG, а Nigma Galaxy и Roayl Never Give Up начнут матчи на вылет с четвертьфинала.
Расписание плей-офф Riyadh Masters 2022 по Dota 2:
- 23 июля, 17:30 мск — четвертьфинал, PSG.LGD (Китай) vs Nigma Galaxy (Европа);
- 23 июля, 21:00 мск — четвертьфинал, Royal Never Give Up (Китай) vs Team Spirit (Россия);
- 24 июля, 14:00 мск — полуфинал, OG (Европа) vs Победитель 1/4 финала;
- 24 июля, 17:30 мск — полуфинал, Team Secret (Европа) vs Победитель 1/4 финала;
- 24 июля, 21:00 мск — гранд-финал.
Riyadh Masters 2022 проходит в столице Саудовской Аравии с 20 по 24 июля. Призовой фонд чемпионата составляет $ 4 млн — это рекордная сумма для коммерческих соревнований по Dota 2.
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