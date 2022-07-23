Япония, Берлин, Франция, США: первый ролик фильма «Джон Уик 4»

Студия Lionsgate показала первый ролик фильма «Джон Уик 4» — в нём показали разные локации, ключевых героев и несколько коротких сцен со сражениями. Это не полноценный трейлер и, похоже, даже не тизер, а лишь первый взгляд на картину.

Мировая премьера четвёртой части состоится 24 марта 2023 года, но в России релиз теперь не ожидается. Местами действия продолжения станут США, Япония, Иордания, Франция и Берлин. На место режиссёра вернулся Чад Стахелски.

Постер фильма «Джон Уик 4»

В фильме сыграли Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн, Лэнс Реддик, Хироюки Санада, Донни Йен, Рина Саваяма и другие.

Изначально «Джон Уик 4» должен был выйти ещё в мае 2021 года, однако из-за пандемии премьеру в итоге отложили практически на два года. Сначала этот фильм хотели показать сразу с «Матрицей 4».